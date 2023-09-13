У ЗСУ підтвердили удар по Корабельній бухті окупованого Севастополя
Джерело:СтратКом ЗСУ
Вночі Україна завдала удару по Корабельній бухті у Севастополі. Інформацію офіційно підтвердили у ЗСУ.
В управлінні стратегічних комунікацій заявили, що вночі 13 вересня Україна завдала удару по портовій інфраструктурі окупантів та засобах військово-морських сил країни-агресора.
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Що відомо про атаку на Севастополь
Так, у ЗСУ підтвердили, що корабельну бухту у Севастополі атакувала Україна.
Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя,
– повідомили у СтратКомі ЗСУ.
Зазначимо, що раніше російська влада бідкалась про те, що внаслідок атаки було пошкоджено 2 кораблі.
24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що під час атаки був уражений десантний корабель та підводний човен. Крім цього, окрім плавзасобів є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.
По місту завдали комбінованої атаки
- Близько 03:06 в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Росія заявила, що ЗСУ випустили 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе.
- Крім цього, за їхніми словами, були ще 3 морських безекіпажних катери, які атакували кораблі Чорноморського флоту.
- Міноборони Росії заявило, що 7 ракет нібито було збито і лише 3 влучили в ціль. А катери буцімто взагалі знешкоджено. Однак, судячи з повідомлення ЗСУ та наслідків влучання, щось в Росії знову недоговорюють.
- Місцеві в Севастополі, зокрема в центрі міста, чули щонайменше 7 вибухів. Після вибухів спалахнула велика пожежа на судноремонтному заводі. Супутники NASA теж зафіксували масштабну пожежу після прильотів – там видно 3 осередки вогнища і всі на території цього заводу.
- З 2015 року Севастопольський морський завод, який окупанти перейменували в завод імені Серго Орджонікідзе, став обслуговувати кораблі Чорноморського флоту Росії – для цього там навіть є спеціальне технічне бюро. Наразі цей завод перебуває під санкціями України та США.