ЗСУ показали випробування нового шасі для ракетної установки "Нептун": вражаюче відео
Джерело:Defense Express
Збройні сили України отримали машини першого серійного дивізіону РК-360МЦ "Нептун", які замовило Міноборони. Тепер ЗСУ випробовують їх у зимових умовах.
Нову спецтехніку тестують на шасі Tatra на одному з українських полігонів. Комплекс РК-360МЦ "Нептун" є мобільним береговим та протикорабельним.
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Машина успішно долає випробування
Фахівцям уже вдалось перевірити ходові можливості нової транспортно-заряджаючої машини ТЗМ-360, коли техніка долала пагорб.
Випробування машини тривають успішно: дивіться відео
Зимові умови, бездоріжжя й крутий кут підйому та спуску не завадили новій машині без вантажу впевнено пройти тест на шасі Tatra T 815 8х8. У ЗСУ запевняють, що це є доказом високих ходових якостей обраної для "Нептуна" платформи.
Машина долає тести успішно / Фото Defense Express
Що відомо про шасі Tatra
Міноборони України замовило перший дивізіон складом 19 спецмашин на шасі Tatra наприкінці 2020 року. Береговий протикорабельний комплекс РК-360МЦ "Нептун" за планом має бути готовий до кінця першого кварталу 2022 року.
Комплекси працюють на шасі Tatra / Фото Defense Express
Зараз всі складові серійного комплексу проходять перевірку ходових властивостей та працездатності інших систем. Нещодавно тестували гідравліку й постановку та вихід з бойового положення в зимових польових умовах пускової установки УСПУ-360 "Нептун".
Зимові польові умови не є перешкодою для бойової машини / Фото Defense Express
Випробування техніки в Україні
- В Україні завершили попередні вогневі випробування САУ "Богдана". Під час тестування військові здійснили 450 пострілів на дальність 42 кілометри.
- Відбувались і льотні випробування модернізованого навчально-бойового літака Су-27УП2М. Винищувач виконав 33 польоти загальною тривалістю близько 40 годин.
- Київський бронетанковий завод проводив випробування відновлених БТР-80, що зазнали бойових пошкоджень у районі проведення ООС. БТРи отримали новітні прилади спостереження, навігації та зв'язку українського виробництва.