ВСУ показали испытания нового шасси для ракетной установки "Нептун": впечатляющее видео
Источник:Defense Express
Вооруженные силы Украины получили машины первого серийного дивизиона РК-360МЦ "Нептун", которые заказало Минобороны. Теперь ВСУ испытывают их в зимних условиях.
Новая спецтехника тестируется на шасси Tatra на одном из украинских полигонов. Комплекс РК-360МЦ "Нептун" является мобильным береговым и противокорабельным.
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Машина успешно проходит испытания
Специалистам уже удалось проверить ходовые возможности новой транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360, когда техника преодолевала холм.
Испытания машины продолжаются успешно: смотрите видео
Зимние условия, бездорожье и крутой угол подъема и спуска не помешали новой машине без груза с уверенностью пройти тест на шасси Tatra T 815 8х8. В ВСУ уверяют, что это доказательство высоких ходовых качеств выбранной для "Нептуна" платформы.
Машина преодолевает тесты успешно / Фото Defense Express
Что известно о шасси Tatra
Минобороны Украины заказало первый дивизион составом 19 спецмашин на шасси Tatra в конце 2020 года. Береговый противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун" по плану должен быть готов к концу первого квартала 2022 года.
Комплексы работают на шасси Tatra / Фото Defense Express
В настоящее время все составляющие серийного комплекса проходят проверку ходовых свойств и работоспособности других систем. Недавно тестировали гидравлику и постановку и выход из боевого положения в зимних полевых условиях пусковой установки УСПУ-360 "Нептун".
Зимние полевые условия не являются препятствием для боевой машины / Фото Defense Express
Испытание техники в Украине
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