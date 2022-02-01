ВСУ показали испытания нового шасси для ракетной установки "Нептун": впечатляющее видео

Вооруженные силы Украины получили машины первого серийного дивизиона РК-360МЦ "Нептун", которые заказало Минобороны. Теперь ВСУ испытывают их в зимних условиях.

Новая спецтехника тестируется на шасси Tatra на одном из украинских полигонов. Комплекс РК-360МЦ "Нептун" является мобильным береговым и противокорабельным.

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Машина успешно проходит испытания

Специалистам уже удалось проверить ходовые возможности новой транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360, когда техника преодолевала холм.

Испытания машины продолжаются успешно: смотрите видео

Зимние условия, бездорожье и крутой угол подъема и спуска не помешали новой машине без груза с уверенностью пройти тест на шасси Tatra T 815 8х8. В ВСУ уверяют, что это доказательство высоких ходовых качеств выбранной для "Нептуна" платформы.



Машина преодолевает тесты успешно / Фото Defense Express

Что известно о шасси Tatra

Минобороны Украины заказало первый дивизион составом 19 спецмашин на шасси Tatra в конце 2020 года. Береговый противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун" по плану должен быть готов к концу первого квартала 2022 года.



Комплексы работают на шасси Tatra / Фото Defense Express

Соисполнителем ДККБ "Луч" в работах по интеграции украинского противокорабельного комплекса на чешское шасси является частная компания "УкрИннМаш". В 2021 году они успешно выполнили подобный заказ, создав 2 мобильных многофункциональных РЛС "Минерал-У" на платформе Tatra 8х8.

В настоящее время все составляющие серийного комплекса проходят проверку ходовых свойств и работоспособности других систем. Недавно тестировали гидравлику и постановку и выход из боевого положения в зимних полевых условиях пусковой установки УСПУ-360 "Нептун".



Зимние полевые условия не являются препятствием для боевой машины / Фото Defense Express

Испытание техники в Украине