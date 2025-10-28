ЗСУ вперше взяли у полон індійця․ Як іноземні найманці опиняються в армії Росії і чому здаються самі

Китайці, білоруси, сомалійці, кенійці, вірмени, казахи, узбеки, киргизи… Кого тільки Росія не залучає до лав своєї армії, щоб поповнювати живу силу, яку можна і далі відправляти на м'ясні штурми в Україну. Найчастіше для найманців це квиток в один кінець.

Водночас 7 жовтня 2025 року стало відомо про перший випадок, коли в полон до Сил оборони України потрапив громадянин Індії. 22-річний Маджоті Сахіл Мухамед Хосейн добровільно здався в полон військовослужбовцям 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви".

Спершу новина облетіла українські медіа, а згодом й індійські. І якщо в Україні це "ще один іноземець", то для Індії такий прецедент – перший. Хоча відомо про мінімум 12 громадян Індії, котрі загинули в Україні, воюючи на боці Росії. Ще 16 – зниклі безвісти.

Як 22-річний індієць потрапив на фронт з російського боку та чому вирішив здатися, як часто таке відбувається на фронті та чому іноземні найманці почуваються обманутими після потрапляння до окупаційної армії – про це і не тільки розповість 24 Канал.

"16 днів на полігоні й шлях на фронт": чому індієць вирішив здатися у полон

22-річний Маджоті приїхав до Росії, щоб навчатися в медичному університеті. Проте, одного не надто чудового дня, іноземного студента заарештували. Сам Маджоті каже, що за наркотики, але не уточнює – чи за зберігання, чи за розповсюдження, чи за ще щось.

Його засудили до 7 років ув'язнення. Однак, як це часто буває зараз у Росії, йому запропонували альтернативу – замість в'язниці вирушити на так звану "спецоперацію". Замість того, щоб проводити час у в'язниці, можна провести його в Україні, заробити гроші та навіть мати можливість отримати російський паспорт.

Вони сказали: "1 рік відслужиш – і тебе відпустять додому". Хтось казав, що дадуть 100 тисяч рублів, хтось казав про пів мільйона, хтось – 1,5 мільйона. А мені нічого не дали,

– каже Маджоті.

У вересні 22-річного індійця відправили на навчання, яке тривало всього 16 днів. Маджоті каже, що його навчили тримати автомат і кидати гранату. Певно, цього йому було достатньо, за рішенням російських інструкторів. А вже 30 вересня хлопця відправили в Україну.

Наступного дня, 1 жовтня, командир запитав мене: "Ти готовий?". Нас було троє, підготувалися, і пішли на штурм. Пройшли 3 або 3,5 кілометра і мали викопати бліндаж. Треба було тікати. Я сказав командиру: "Я не хочу, я сильно змучився, ноги й серце болять". У нас виник конфлікт з командиром,

– розповів полонений.

Після конфлікту командир наказав забрати в індійця рацію, а той вирішив втікти. Втікав, поки за 2 кілометри не наштовхнувся на бліндаж українських військових.

"Здався сам на третій день": як медики 63-ї бригади брали індійця у полон

Бійці 63-ї бригади уже неодноразово брали у полон іноземних найманців, які воюють на боці Росії, однак громадянин Індії трапився їм вперше. Начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві леви" Ростислав Ящишин у коментарі 24 Каналу розповів деякі подробиці цього прецеденту.

Річ у тім, що Маджоті здався у полон медикам бригади. Тобто індієць добіг до бліндажа медичної роти.

Він здався нашим медикам. Якось йому вдалося дійти до бліндажа. Медики його прийняли відповідно до процедури,

– розповів Ящишин.

Сам же ж Маджоті, коли здавався у полон, наголошував, що на фронті лише третій день, нікого не вбив і воювати не хоче.



Маджоті – перший полонений індієць в Україні / Скриншот з відео

За гроші чи російські паспорти: чому іноземці потрапляють в армію Росії

Начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБр Ростислав Ящишин відзначив, що бійці далеко не вперше взяли в полон іноземного найманця. Раніше вже були громадяни Білорусі, Вірменії, Узбекистану, Казахстану та інших країн. В основному історії таких людей доволі схожі – спільним знаменником є проблеми з законом. У такому випадку як в іноземців, так й і в росіян теж, залишаються два варіанти – сісти до в'язниці або піти на так звану "спецоперацію", тобто на війну проти України.

Це критичні моменти їхнього життя. Звичайно, що вони всі вибирають війну, тому що їм обіцяють, що вони відслужать, повернуться додому та ще й гроші отримають. Зазвичай це не відповідає дійсності – гроші не платять, або ж платять значно менше, ніж обіцяли. Готують їх за дуже короткий термін – буквально 2 тижні,

– каже Ящишин.

Ще схожим у таких історіях є те, що іноземцям обіцяють, що вони будуть, наприклад, в інженерних військах, тобто точно не на нулі. Однак реальність зовсім інша – після навчань їх відправляють на фронт і кажуть йти на штурм.

Усі іноземці, яких брали у полон бійці 63-ї бригади, здавалися самі, усвідомлюючи, як їх обманули росіяни. Хоча і здатися в полон не дуже то й легко.

Мало кому вдається дійти безпосередньо до наших позицій, щоб здатися. Ми ж не знаємо, чи вони йдуть здаватися, чи з якою метою. Ми бачимо, що вони йдуть. Якщо зі зброєю в руках – ми знищуємо,

– каже Ящишин.

У Росію чи додому? Що далі чекає на полонених іноземців

Однак залишається відкритим питання – що відбувається далі з полоненими іноземцями? Якщо говорити конкретно про кейс Маджоті з Індії, то на батьківщині його ситуація стала резонансною і в суспільстві існує запит на повернення хлопця додому. Але не все так просто, оскільки він військовополонений боєць з окупаційних військ.

Видання The Print пише, що індійські дипломати в Києві намагаються отримати консульський доступ до Маджоті, однак представники посольства Індії в Україні й самі визнають – повернути хлопця додому буде складно. Шляхів фактично два – або через Росію або суто за рішенням української влади. Перший варіант передбачає, що Маджоті за обміном має повернутися до Росії, а звідти його мають відправити на батьківщину. Однак індієць сам не хоче в Росію.

Важливо! Редакція 24 Каналу звернулася за коментарем до посольства Індії в Україні щодо того, чи вдалося дипломатам отримати доступ до Маджоті та якими будуть подальші дії щодо нього. Як тільки надійде відповідь – ми оновимо матеріал.

Назад в Росію я не хочу. Там немає ніякої правди, я краще тут (в Україні – 24 Канал) у в'язницю сяду. А якщо можна, то відправте мене додому, в Індію,

– каже полонений.

Проте, як уточнює Ростислав Ящишин, полонені мають різні причини не повертатися. Наприклад, раніше бійцям здався у полон громадянин Узбекистану. Повертатися до Росії він не хоче, а додому – не може, оскільки за тамтешнім законодавством йому світить ув'язнення за те, що він став найманцем армії третьої країни.

Замість обіцяного російського паспорта і мільйона рублів узбекистанець має всі шанси отримати реальний термін ув'язнення вдома.

Є багато полонених, які просять не повертати їх назад в Росію. Вони не хочуть іти на обмін. Вони не хочуть туди повертатися. Ну принаймні так вони кажуть,

– підкреслює Ящишин.

Навіщо Росії іноземні найманці та як це впливає на фронт?

Росія – більша за населенням ніж Україна і, відповідно, має більше людського ресурсу. Тоді виникає цілком логічне питання: навіщо їй іноземні найманці?

Насправді причин є кілька. Однак серед основних – чим менше саме російське суспільство залучене у війну, тим більше підтримки діям Кремля надаватиме електорат. Звісно, москвичі будуть підтримувати так звану "спецоперацію", якщо воювати треба руками найманців, зеків, народами Сибіру чи ще когось.

А росіяни ніколи не робили ставку на якість піхоти. Пріоритетом є кількість, якою ворог "завалює" наші позиції. Хоча, як відзначає Ростислав Ящишин з 63-ї ОМБр, чим більше демотивованих і обманутих найманців, тим легше працювати нашим хлопцям: у них немає такого інстинкту самозбереження і вони взагалі особливо не навчені воювати. Проте велика кількість таких людей дає росіянам можливість наступати, не дивлячись на великі втрати.

Росіяни вже залучили армію КНДР, для якої люди теж не мають особливого значення. Також ворог продовжує вербувати найманців на війну чи вдаватися до куди "креативніших способів". Найбільше "добровольців" у Росії серед тих, хто має проблеми із законом. Наприклад, раніше ми вже розповідали історію 19-річного окупанта, кримінальну справу якого раптово "воскресили" і коли йому загрожував термін ув'язнення – він вирішив підписати контракт. Тобто таким чином залучають не тільки іноземців, але й самих росіян.

А щодо Маджоті… Малоймовірно, що через нього якось зміняться відносини Індії та Росії, якщо врахувати, що вже є й загиблі громадяни Індії на війні проти України. Однак якщо такі інциденти отримуватимуть все більше уваги, прихильні до Росії країни будуть звертати більше уваги на вербування до російської армії та посилюватимуть відповідальність для тих, хто вирішить піти вбивати українців для особистої вигоди чи для уникнення ув'язнення.