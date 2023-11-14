Китай переживає не найкращі часи: чим важлива зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Уже 15 листопада зустрінуться лідери США та Китаю, від відносин яких залежатиме геополітична ситуація світу на кілька десятиліть наперед. Одним з найважливіших досягнень переговорів може стати поновлення військових зв'язків між країнами.

Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко сказала 24 Каналу, що відсутність такої комунікації може призвести до сумних наслідків. Зокрема, у питанні Тайваню, який досі підтримують США.

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Однак на цю зустріч не покладають якихось великих сподівань, тому що вона все ж таки багатостороння. АТЕС – це об'єднання 21 економіки, тому тут буде дуже багато зустрічей між усіма лідерами.

Я не очікувала б ніякого предметного обговорення між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном ані російсько-української війни, ані питання КНДР та його співпраці з Росією. Будуть радше дипломатичні, філософські заяви без якоїсь конкретики,

– зазначила Гриценко.

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Для Сі Цзіньпіна є вагоміші проблеми, ніж потенційна військова інтервенція на Тайвань. Ідеться про труднощі всередині країни.

Тепер Китай переживає не найкращі часи в розвитку своєї економіки. У них високий рівень безробіття – вони навіть не публікують статистику,

– пояснила Гриценко.

За її словами, Пекін готовий виправляти свої помилки, зокрема відкрити ринок для іноземних інвесторів. Найімовірніше, саме це питання обговорюватимуть на саміті КНР – ЄС, який відбудеться на початку грудня.

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