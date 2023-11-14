Китай переживает не лучшие времена: чем важна встреча Байдена и Си Цзиньпина

Уже 15 ноября встретятся лидеры США и Китая, от отношений которых будет зависеть геополитическая ситуация мира на несколько десятилетий вперед. Одним из важнейших достижений переговоров может стать возобновление военных связей между странами.

Главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко сказала 24 Каналу, что отсутствие такой коммуникации может привести к печальным последствиям. В частности, в вопросе Тайваня, который до сих пор поддерживают США.

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Однако на эту встречу не возлагают каких-либо больших надежд, потому что она все же многосторонняя. АТЭС – это объединение 21 экономики, поэтому здесь будет очень много встреч между всеми лидерами.

Я бы не ожидала никакого предметного обсуждения между Джо Байденом и Си Цзиньпином ни российско-украинской войны, ни вопроса КНДР и его сотрудничества с Россией. Будут скорее дипломатические, философские заявления без какой-либо конкретики,

– отметила Гриценко.

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Для Си Цзиньпина есть более важные проблемы, чем потенциальная военная интервенция на Тайвань. Речь идет о трудностях внутри страны.

Теперь Китай переживает не самые лучшие времена в развитии своей экономики. У них высокий уровень безработицы – они даже не публикуют статистику,

– объяснила Гриценко.

По ее словам, Пекин готов исправлять свои ошибки, в том числе открыть рынок для иностранных инвесторов. Скорее всего, именно этот вопрос будет обсуждаться на саммите КНР – ЕС, который состоится в начале декабря.

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