Важливе попередження: чому США пішли на різкі кроки перед зустріччю Байдена та Сі

Напередодні зустрічі лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна США попередили Пекін про те, що потрібно розібратися з китайськими компаніями, які в обхід санкцій допомагають Росії вести війну в Україні. Це дуже мудрий дипломатичний крок Штатів.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Штати позитивно налаштовані до проведення зустрічі Байдена та Сі, яка відбудеться 15 листопада.

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"Штати усіляко демонструють позитивне налаштування на проведення цієї зустрічі, говорять про спірні питання, які є між країнами, які в економічному плані можуть бути без проблем розглянуті, розв'язані, сторони можуть дійти спільної згоди", – сказав він.

Мудрий дипломатичний крок США

Ігор Рейтерович зазначив, що війна Росії проти України є глобальним процесом, якому сприяють окремі китайські компанії. Тому США натякають, що потрібно позбутись речей, які пов'язані з підтримкою Росії.

США у такий спосіб передають певний натяк, що говорити про покращення економічних взаємовідносин можна буде лише тоді, коли принаймні Китай позбудеться відвертих речей щодо підтримки Росії. Звинувачення або натяки йдуть саме у бік китайських компаній, не Китаю як держави. Це дуже мудрий хід,

– вважає політолог.

Влада про все знає

Як переконаний політолог, влада Китаю не може не знати про торгівлю компаній з Росією. Певною мірою Пекіну це вигідно, адже економіка держави зараз у складній ситуації.

З іншого боку, Китай, найімовірніше, у закритому форматі здійснює певну політику регулювання масової торгівлі, не даючи їм перетнути якусь межу, коли це стане дуже помітно та покаже, що роль Китаю у російсько-українській війні з точки зору підтримки Росії вагома. Вони цього не хочуть з геополітичних інтересів,

– припустив Рейтерович.

Поки світ не знає, що китайські компанії торгують з Росією, Пекін мовчить. Тільки після того, коли ця інформація стає публічною, влада робить компаніям зауваження. КНР і надалі буде дотримуватись такої політики.

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