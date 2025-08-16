15 серпня на Алясці відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Однак риторика президента США не діє на країну-агресорку.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що послабити Росію конкретним способом може лише Україна. Також він зауважив, що поки рано говорити про реальний початок переговорів.

Що реально послаблює Росію?

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Росія буде намагатись послабити Україну у її сильній стороні – повітрі, тому Путін може пропонувати повітряне перемир'я. Адже риторика Трампа менш дієва, а ніж українські удари дронами по території країни-агресорки, а саме по російських НПЗ, логістиці, залізничних шляхах та аеродромах.

Це те, що реально послаблює російську армію та пришвидшує потенційні переговори як такі,

– наголосив він.

Тимочко підкреслив, що реальні переговори почнуться тоді, коли за стіл сядуть глави держав, які воюють, і глави держав, які візьмуть на себе відповідальність і гарантію закріплення майбутніх договорів. Все, що відбувається зараз, зокрема і зустріч Трампа з Путіним, – політичні ігри.

Зауважмо, що журналіст The Economist Олівера Керрола поширив інформацію про попередні домовленості Трампа та Путіна про "повітряне перемир'я" в Україні. Водночас радник Володимира Зеленського з комунікацій відповів, що українська сторона не обізнана із цими домовленостями і вперше про це чує.