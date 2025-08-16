Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України та дипломат Володимир Огризко, підкресливши, що ці люди не мають права голосу. Ймовірно, що коли прийде час, Путіну вони вже стануть непотрібні і він розпорядиться відправити їх якомога далі від Кремля.

Дивіться також Від зустрічі на Алясці є певний позитив: Трамп буде змушений натиснути на Путіна за однієї умови

Що являла собою делегація Путіна на Алясці?

На зустрічі з Трампом на Алясці російська делегація складалась з 5 осіб – це міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Ця команда – люди, які вже нічого не можуть. Путін притягнув їх, щоб показати, щоб всі знали, що не лише він програв війну. Думаю, в кінцевому результаті, вони будуть перші у списку на заслання,

– наголосив Ексміністр закордонних справ України.

За його словами, варто було лише подивитись на відповіді Лаврова російським журналістам – він бурчав, був у всьому невдоволений і розумів, що будь-яке питання – це межа зриву, бо він головний дипломат країни-ізгоя, а це – провал.

Крім того, люди з делегації, які відповідають за економіку Росії, ще раніше дивувались, коли Путін розповідав про "чудову" економічну ситуацію в країні.

До речі, Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СРСР". Огризко додав, що це черговий доказ того, що всі люди на світі дивляться у майбутнє, а росіяни – в минуле, яке є для них щастям. Вони не хочуть розвиватись та шукати нові можливості. Це повинні були б врахувати американці.