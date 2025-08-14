Зустріч Володимира Путіна та Дональдом Трампом відбудеться завтра, 15 серпня, на Алясці. Вперше від закінчення Другої світової війни лідери країн можуть винести питання, яке насторожить весь світ.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши що мовиться про території. Саме вони цікавлять президента США та російського диктатора більше, ніж усе решта.

Чим небезпечна зустріч Путіна та Трампа?

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що він не розуміє, чому зустріч Трампа з вбивцею та диктатором сприймають як нормальну. На його думку, вона становить небезпеку не лише для України, а й для всього світового порядку. Адже зустрічаються лідери двох країн, які мають територіальні претензії: Путін до України, Трамп – до Гренландії.

Це дуже серйозно. Навіть якщо вони просто порушать питання цих держав та їхніх суверенних кордонів, це викличе хаос та величезні проблеми у геополітичному вимірі,

– наголосив він.

Саме тому на цю зустріч швидко відреагувала Європа, також, за словами Тимочка, активно триває кулуарна дипломатія. Якщо очевидно, що Трамп та Путін будуть обговорювати фінанси та власне збагачення, то питання територій є глобальнішим, адже воно випливає вперше з часів Другої світової війни.

"Тому потрібно дуже уважно спостерігати. Маю надію, що документи, які там будуть обговорювати та виносити на порядок денний, набудуть публічного характеру. Головне, щоб ця зустріч не мала невідворотних шкідливих процесів", – додав він.

До речі, президент США повідомив, що він може ухвалити рішення про проведення сольної пресконференції після розмови з Путіним, якщо "зустріч не закінчиться добре". Водночас він сказав, що було б непогано провести і спільну пресконференцію.

Крім цього, Трамп заявив, що після зустрічі з Путіним в Алясці відбудеться ще одна така зустріч. Однак на ній вже будуть президент України Володимир Зеленський та європейські лідери.