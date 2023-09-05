"Путін не літає, вишлемо вам двійника": політолог назвав 4 причини візиту Ердогана до Росії

Протягом серпня турецькі ЗМІ повідомляли, що Реджеп Ердоган чекає на Владіміра Путіна в Туреччині. Однак раптом усе змінилося, тож вони почали повідомляти про те, що президент Туреччини сам поїде до російського диктатора. Та є кілька версій щодо візиту Ердогана до країни-агресорки.

Одна з версій – конспірологічна. Про це 24 Каналу розказав політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що її розганяють російські ЗМІ. До слова, Ердоган та російський диктатор зустрілися в Сочі 4 вересня.

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"Що Путін не літає. Він сказав: "Можемо послати двійника". Ердоган сказав: "Йдіть з двійником якомога далі". Конспірологічна версія, але вона насправді показує рівень абсурду, який навіть в російських ЗМІ. Тому що це росіяни масово обговорювали й говорили, що це є причина", – розповів політолог.

Страхи бункерного діда

Рейтерович вважає, що причина в тому, що російський диктатор боїться куди-небудь літати з різних причин. Мовляв, його літак можуть збити, можуть бути провокації, а коли він повертатиметься до Росії – то там буцімто взагалі буде якийсь переворот.

Однак візит Реджепа Ердогана до країни-агресорки насправді є достатньо вигідним для іміджу. Адже так президент Туреччини показує, що він нічого не боїться, літає куди хоче й зустрічається з ким хоче.

"Він же це подав, і це дуже важливо з боку їхньої внутрішньої історії, що "я заради турецьких інтересів готовий куди завгодно, що завгодно робити й з ким завгодно говорити", – наголосив політолог.

Мовляв, для Ердогана не є проблемою полетіти до Росії та домовитися про те, що буде вигідно для його країни.

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Підігравання Путіну

Турецькі медіа говорили окремо про обмін полоненими та те, що президент Туреччини планує в цьому взяти активну участь. Є і другий момент – що Туреччина знову запропонує Росії посередництво у врегулюванні війни з Україною.

Тобто Ердоган цей візит роздув знову до "глобального масштабу". "Я не просто туди літаю про зерно домовлятися, а я ще розв'язуватиму ключові питання нинішньої системи міжнародних відносин",

– зауважив Ігор Рейтерович.

А війна Росії проти України та російська агресія – саме такі питання.

Політолог припускає, що президент Туреччини, ймовірно, прекрасно розумів, що, якщо він прилетить до Владіміра Путіна, то він підіграє йому. Буцімто бункерний дід зустрічається з лідером великої країни попри санкції. Тому Реджеп Ердоган може розраховувати на взаємну послугу. Однак, її можна помітити буде згодом.

"Цей візит Ердогана більше показав якраз слабкість Путіна, ніж якісь там речі. Бо Ердоган якраз себе достатньо впевнено почував. Швиденько злітав, про щось поговорив і буде продовжувати підтримувати контакти з Росією й надалі", – переконаний Рейтерович.

У плюс для себе

До слова, у серпні президент Туреччини під час третього саміту Кримської платформи заявив, що його країна не визнає анексію Криму. Анкара продовжує визнавати суверенітет та територіальну цілісність України. Тобто, Реджеп Ердоган озвучив зовсім інші акценти.

"Ердоган у цьому контексті з позиції сили діє. Коли турки зрозуміли: "Ну ніяк не виїде Путін", – то треба тоді зробити крок назустріч. Але максимально його використовувати в плюс для власного глобального позиціювання. Думаю, у цьому контексті Ердогану це вдалося", – вважає політолог.

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