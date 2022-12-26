Китай може прийняти Путіна, але не на вигідних для Росії умовах, – Давидюк

Раніше глава Росії відправив замість себе до Китаю свого посіпаку – Дмітрія Мєдвєдєва. Проте тепер з'явилася інформація, що Кремль готує переговори Путіна та Сі Цзіньпіна. Експерти ж переконані, що якщо зустріч і відбудеться, то на невигідних для Росії умовах.

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що Путін призначив зустріч з Сі Цзіньпіном, але тут питання – чи захоче лідер Китаю з ним бачитися.

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Політолог вважає, що Путін зараз сильно піддобрюється та підлещується до Сі Цзіньпіна.

"Він Мєдвєдєва раніше послав до Китаю. При тому, що китайці їх потролили, бо поставили радянський прапор замість російського. Також Путін пропонує китайцям спільні навчання, де глава Кремля готовий ділитися зброєю тільки, щоб йому зараз допомогли вдягти його солдатів", – каже Давидюк.

За його словами, це не просто так, адже Китай не може не знати, де чий прапор, це гра та демонстрація.

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Путін хоче "перебити" візит Зеленського до США

На думку політолога, Путін готується до цієї зустрічі, він має велике бажання "перебити" круту зустріч Зеленського в США. "Але питання в тому, чи погодиться Китай, і чи буде хоча б одне реальне рішення на користь Росії", – каже він.

Ба більше – Сі Цзіньпін прийме Путіна, але скаже – "за цю зустріч плати". Тут дай мені територію в оренду на 100 років чи ще щось. І це буде головна демонстрація того, що немає рівної політики між Китаєм та Росією. Китай бачить Росію виключно як донора, і так буде продовжуватися,

– заявив Давидюк.

Він наголошує, що Китай може прийняти Путіна, але на дуже невигідних умовах.

"Китай за це "здере з Росії три шкури". Тож, подивимося, чи буде ця зустріч взагалі, чи захоче Сі Цзінпін сидіти з ним за одним столом і як з ним вітатиметься", – зазначив політолог.

Адже, за його словами, коли сі Цзіньпіну треба – він тисне руку співрозмовнику по-одному, а коли не треба, то тисне руку по-іншому – на відстані. "І це демонстрація того, як лідер Китаю відноситься до політики. І Путіна він буде зустрічати на відстані", – припустив Давидюк.

Політолог переконаний, що Китаю вигідна поразка Росії, не її остаточне зникнення, а саме поразка, бо тоді буде набагато легшим поглинання Росії.

До слова, раніше Росія відправила до Пекіну голову політичної партії "Єдіная Расія" Дмітрія Мєдвєдєва, аби він передав якесь послання лідеру Китаю. Ймовірно, це був такий собі "план" закінчення війни. Адже для Китаю російсько-українська війна є незручною.

І експерти пояснюють, що насправді Сі Цзіньпін уникає спілкування з главою Кремля останні півтора місяці. А на думку політолога та соціолога Ігоря Ейдмана, поїздка посіпаки Владіміра Путіна до Пекіна частково є "відповіддю" на візит Володимира Зеленського до США.