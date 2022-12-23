Про це 24 каналу сказав журналіст-міжнародник та член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль. Він наголосив, що є інформація, що Путін останніми тижнями домагався хоча б телефонного дзвінка з Сі Цзіньпіном.

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За його словами, він нібито хотів привітати його з переобранням на 3 термін генсеком Компартії Китаю.

Але також є інформація, що Китай уникав контакту з Путіним за останні півора місяці. Особливо це було важливо перед зустріччю Сі Цзіньпіна з Джо байденом на Балі, щоб не зашкодити цьому,

– заявив Коваль.

Він додав, що досі китайський лідер уникає спілкування з Путіним після критики на адресу глави Кремля щодо ядерних погроз.

"Насправді Сі Цзіньпін чітко сказав - він хоче, аби війна закінчилася якомога швидше. Це було останнє послання від китайського лідера – російському" – зауважив дослідник.

Експерт припускає, що саме тому російська сторона обрала саме Мєдвєдєва для візиту в Китай, це відбувалася по лінії міжпартійного діалогу.

Скориставшись таким форматом, Мєдвєдєв просто передав лист від Путіна, у якому той привітав Сі Цзіньпіна з перемогою. Є дані, що там є запрошення для Сі Цзіньпіна – відвідати Росію наступного року навесні,

– пояснив Коваль.

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На його думку, згода чи відмова Сі Цзіньпіна відвідати Росію буде залежати від ситуації на українському фронті. "Лідер Китаю не буде підтримувати Путіна як лузера, якщо він побачить, що Росія програє, то не поїде його підтримувати і допомагати. Тоді Китай буде сторонитися тісних контактів з Росією", – додав він.

Дослідник зазначив, що це був неофіційний візит Мєдвєдєва, а більше як робоча поїздка і діалог двох партій.

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