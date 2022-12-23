Об этом 24 каналу сказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. Он отметил, что есть информация, что Путин в последние недели добивался хотя бы телефонного звонка с Си Цзиньпином.

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По его словам, он якобы хотел поздравить его с переизбранием на 3 срок генсеком Компартии Китая.

Но также есть информация, что Китай избегал контактов с Путиным за последние полгода. Особенно это было важно перед встречей Си Цзиньпина с Джо Байденом на Бали, чтобы не повредить этому,

– заявил Коваль.

Он добавил, что до сих пор китайский лидер избегает общения с Путиным после критики в адрес главы Кремля по поводу ядерных угроз.

"На самом деле Си Цзиньпин четко сказал – он хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. Это было последнее послание от китайского лидера – российскому" – заметил исследователь.

Эксперт предполагает, что именно поэтому российская сторона избрала именно Медведева для визита в Китай, это происходило по линии межпартийного диалога.

Воспользовавшись таким форматом, Медведев просто передал письмо от Путина, в котором тот поздравил Си Цзиньпина с победой. Есть данные, что там есть приглашение для Си Цзиньпина – посетить Россию в следующем году весной,

– объяснил Коваль.

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По его мнению, согласие или отказ Си Цзиньпина посетить Россию будет зависеть от ситуации на украинском фронте. " Лидер Китая не будет поддерживать Путина как лузера Если он увидит, что Россия проиграет, то не поедет его поддерживать и помогать. Тогда Китай будет сторониться тесных контактов с Россией", – добавил он.

Исследователь отметил, что это был неофициальный визит Медведева, а больше как рабочая поездка и диалог двух партий.

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