Об этом в эфире 24 канала сообщил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его мнению, иностранные лидеры уже ощущают неотвратимость победы Украины в этой войне.

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Си Цзиньпин требует окончания войны

По мнению эксперта, на это повлияло предоставление Украине как минимум, 45 миллиардов долларов военной помощи от США. В 2022 году объем помощи составил около 50 миллиардов долларов.

"Си Цзиньпин, без преувеличения, требует от российского диктатора четкой формулировки того, как он будет заканчивать войну", - говорит Клочок.

Китайский лидер понимает, что война не может продолжаться бесконечно, а для Китая она неудобна.

Си Цзиньпин надеялся, что война скоро завершится, потому что Путин это рассказывал во время Олимпиады в Пекине. Он его уверял, что через три дня все будет решено и мы будем дальше сотрудничать,

– заверил политический эксперт.

Китайская экономика в состоянии рецессии

По словам Клочко, для Си Цзинпиня очень важен рынок сбыта в России, который на сегодняшний день очень ограничен из-за санкционной политики. Запад очень серьезно давит на Китай и не дает китайской экономике мощно разворачиваться.

Можно совершенно точно говорить о рецессии китайской экономики,

– сообщил экономический эксперт.

Интересной деталью Валерий Клочок считает и то, что на встрече не было российского флага. Несмотря на то, что Медведев когда-то исполнял обязанности президента России, ему не оказали такой чести. Это может указывать на то, что встречу изначально не планировали анонсировать в СМИ. Но ее освещение стало ответом на визит Владимира Зеленского в США.

Переговоры все ближе

Политический эксперт считает, что все чаще будет говориться о переговорах между Россией и Украиной.

22 декабря, когда Путин выступал перед кремлевским журналистским пулом, снова говорил, что хочет переговоров, поэтому выходит на какую-то формулу,

– рассказал Клочок.

Политический эксперт сообщил, что сейчас Си Цзиньпинь говорит, что хотел бы быть причастным к процессу завершения войны. Но сейчас и Реджеп Эрдоган, и другие лидеры стран мира будут пытаться "вскочить" в последний вагон победы.

Путина склоняют к транзиту власти

Визит Медведева в Китай указывает, что в кремлевской элите происходят определенные сдвиги, о которых Путин пока не готов говорить. Кремлевского диктатора склоняют к мысли о том, что к середине 2023 года следует совершить транзит власти, потому что происходящий внутри России процесс очень нестабильный.

"Поговаривают, что в Татарстане снова поднимается недовольство среди элиты и она даже может принять решение о выходе из состава России. Это не шутки, абсолютно серьезные вещи, угрожающие кремлевской элите, но не Путину. Путин это все слышит, но пока что не принимает каких-либо решений", – поделился Валерий Клочок.

Именно поэтому визит Медведева в Китай на фоне поездки Зеленского в США пытаются показать как достижение для России.

Путин сейчас стоит перед дилеммой как раз прекращать войну. Он не хочет прекращать ее в том формате, о котором ему говорит даже Китай, поэтому продолжаются такие переговоры.

– подытожил политический эксперт Валерий Клочок.

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