Об этом 24 каналу сообщил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что Китай только использует Россию в своих целях.

К теме Пока Зеленский в США: Медведев встретился с Си Цзиньпином и передал "послание от Путина"

Политтехнолог убежден, что именно Медведева отправили к китайскому лидеру, потому что знаковых решений на этой встрече не будет.

Не позволит Америке почувствовать себя сильной

Си Цзиньпин будет прорабатывать исключительно собственную повестку. Накануне он заявил, что Китаю следует сблизиться с Россией, чтобы сохранять баланс в биполярном мире двух стран: Китая и США.

Тизенгаузен трактовал это так: "Мы будем юзать Россию, как фишку, подсовывать, отодвигать от себя, чтобы Соединенные Штаты нервничали, чтобы не думали, что они стали сильнее и образовали однополярный мир".

Почему Медведев

Комичность ситуации именно в том, заметил эксперт, что отправили Медведева. Он чаще всех грозит ядерным оружием миру. А Си Цзиньпин говорит о недопустимых не только применении, но и угрозах ядерным оружием.

Я думаю, что там где-то в кулуарах Си Цзиньпин придает по носу Медведеву, мол, еще раз ты квакнешь что-нибудь о ядерном оружии, ситуация решится совсем непредсказуемо для вас,

– добавил Тизенгаузен.

Что ждало Медведева в Китае: смотреть видео

Комплекс унижений

Китай рассматривает Россию исключительно как "сырьевую шахту", "топливный супермаркет, в котором распродается дешево все", подчеркнул политтехнолог. Китай точно не сочтет страну-агрессора равноценным партнером.

По словам Тизенгаузена, Китай планировал комплекс дипломатических унижений, и Путин просто не захотел их ощущать на себе. Уже было, что на встречах он сидел одиноко, укрытый пледом, в ожидании. Что-то подобное могло происходить и здесь, а Медведева не жалко.

Никаких решений там не будет, но отгребет Медведев по полной,

– иронически сказал специалист.

Выгода Китая

Это не совсем правильно смотрится, по словам эксперта, однако Китай пойдет на все. Ради своих интересов они примут и Ким Чен Ына, и президента Центральноафриканской Республики.

Они просто сказали России: "Мы будем вас использовать, ваше место принеси-подай, но пока мы вас с орбиты не выбрасываем и потому продолжаем говорить",

– убежден Тизенгаузен.

Встреча Медведева с Си Цзиньпинем: что известно