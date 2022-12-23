Про це в ефірі 24 каналу повідомив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. На його думку, іноземні лідери вже відчувають невідворотність перемоги України у цій війні.

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Сі Цзіньпін вимагає закінчення війни

На думку експерта, на це вплинуло надання Україні, як мінімум, 45 мільярдів доларів військової допомоги від США. У 2022 році обсяг допомоги склав близько 50 мільярдів доларів.

"Сі Цзіньпін, без перебільшення, вимагає від російського диктатора чіткого формулювання того, в який спосіб він буде закінчувати війну", – говорить Клочок.

Китайський лідер розуміє, що війна не може тривати нескінченно, а для Китаю вона є незручною.

Сі Цзіньпін сподівався, що війна швидко завершиться, бо йому Путін це розповідав під час Олімпіади у Пекіні. Він його запевняв, що за три дні все буде вирішено і ми далі будемо співпрацювати,

– запевнив політичний експерт.

Китайська економіка в стані рецесії

За словами Клочка, для Сі Цзінпіня дуже важливий ринок збуту в Росії, який на сьогодні дуже обмежений через санкційну політику. Захід дуже серйозно тисне на Китай і не дає китайській економіці потужно розгортатися.

Можна абсолютно точно говорити про рецесію китайської економіки,

– повідомив економічний експерт.

Цікавою деталлю Валерій Клочок вважає і те, що на зустрічі не було російського прапора. Не дивлячись на те, що Мєдвєдєв колись виконував обов’язки президента Росії, йому не надали такої честі. Це може вказувати на те, що зустріч з самого початку не планували анонсувати у ЗМІ. Але її висвітлення стало відповіддю на візит Володимира Зеленского до США.

Перемовини все ближче

Політичний експерт вважає, що наразі все частіше мовитиметься про перемовини між Росією та Україною.

22 грудня, коли Путін виступав перед кремлівським журналістським пулом, знову говорив, що хоче перемовин, тому виходить на якусь формулу,

– розповів Клочок.

Політичний експерт повідомив, зараз Сі Цзіньпінь говорить, що хотів би бути дотичним до процесу завершення війни. Але нині й Реджеп Ердоган, і інші лідери країн світу будуть намагатися "вскочити" в останній вагон перемоги.

Путіна схиляють до транзиту влади

Візит Мєдвєдєва до Китаю вказує, що в кремлівській еліті відбуваються певні зрушення, про які Путін поки не готовий говорити. Кремлівського диктатора схиляють до думки про те, що до середини 2023 року варто здійснити транзит влади, тому що процес, який відбуваються всередині Росії, дуже нестабільний.

"Подейкують, що в Татарстані знову підіймається невдоволення серед еліти і вона навіть може ухвалити рішення про вихід зі складу Росії. Це не жарти, абсолютно серйозні речі, які є загрозливими для кремлівської еліти, але не для Путіна. Путін це все чує, але поки що не ухвалює якихось рішень", – поділився Валерій Клочок.

Саме тому візит Мєдвєдєва до Китаю на тлі поїздки Зеленского до США намагаються показати, як здобуток для Росії.

Путін зараз стоїть перед дилемою як саме припиняти війну. Він не хоче припиняти її в тому форматі, про який йому говорить навіть Китай, тому тривають такі перемовини,

– підсумував політичний експерт Валерій Клочок.

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