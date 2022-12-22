Про це стало відомо із даних сервісу Flightradar, інформує 24 канал. Літак Bombardier Global Express 5000 із номером RA-67226 зареєстрований на Світлану Медведєву.
До речі Медведєв натякнув на бажання вдарити по країнах НАТО: бачить "цілі" скрізь
Куди літав Медведєв
Тричі літак був у столиці Катару Досі, де проходив чемпіонат світу з футболу, двічі – літав до столиці Непалу Катманду (перший політ був з 31 жовтня до 2 листопада, другий – 14 листопада).
Останній політ – у Дубай – було здійснено 20 грудня. 9 грудня Bombardier приземлився у Тегерані, де пробув два дні, а 28 листопада літав до Стамбула.
21 грудня повідомлялося про візит Медведєва до Китаю, де він зустрівся із лідером країни Сі Цзіньпіном.
Погрози Медведєва
- Дмітрій Мєдвєдєв 16 грудня натякнув, що Росія хотіла б вдарити по країнах НАТО.
- Медведєв також заявив, що для стабільності енергопостачання в Україні "треба визнати правомірність вимог Росії у межах так званої спеціальної військової операції".
- До речі, у Кремлі обурюються фактом, що в Україні не приховують прагнення повернути тимчасово окупований Крим, зокрема і військовим шляхом. Тому Мєдвєдєв намірився "взяти" Київ, не дивлячись на те, що окупанти день за днем втрачають захоплені території.