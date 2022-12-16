Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв знову натякнув, що Росія хотіла б вдарити по країнах НАТО.

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Мєдвєдєв бачить військові "цілі" скрізь

Так, Мєдвєдєв розказує, мовляв, НАТО фактично "вступило у війну" проти Росії, бо Захід постачає Україні зброю. Чиновник запевняє, начебто це можна вважати "нападом на Росію". Хоча саме Москва перед повномасштабним вторгненням розповідала байки про уявні загрози з боку Альянсу.

Ба більше, посіпака Путіна став виправдовувати російські удари по енергетичних об'єктах та житлових будинках України. Розказує казки про "військові цілі". Ще й цинічно додає, нібито цивільна інфраструктура, яка сприяє досяганню військової мети, є "ціллю".

Відтак Мєдвєдєв підбив висновки, що об'єкти НАТО також для Росії – "цілі". Хоча очевидно, що це лише чергові погрози у стилі "брязкання зброєю". З уст чиновника такі абсурдні заяви лунають часто.

Мєдвєдєв намірився "брати" Київ

У Кремлі обурюються фактом, що в Україні не приховують прагнення повернути тимчасово окупований Крим, зокрема і військовим шляхом. Тому Мєдвєдєв намірився "взяти" Київ, не дивлячись на те, що окупанти день за днем втрачають захоплені території,

Він навіть навів 4 абсурдні аргументи нібито того, чому Київ є "російським містом". В Офісі Президента відповіли, що таким як Мєдвєдєв, вже нічого не допоможе.