Секретар РНБО Данілов зауважив, що його дивує, коли цитують Мєдвєдєва. Усе тому, що це – безглуздо та не має жодного сенсу.
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Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників. Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії,
– заявив Данілов.
Мєдвєдєв – амбасадор російського божевілля
- Вочевидь, Мєдвєдєв ще вважає себе політиком. Однак насправді вже давно став звичайним московським божевільним. Його заяви демонструють, що на болота перестали завозити таблетки.
- Нещодавно переляканий Мєдвєдєв видав маразматичну заяву, що НАТО начебто має розпуститися. Вочевидь, у Росії вже настав фінальний етап розпачу. Недолугий Кремль не знає, що робити, й хоче ниттям привернути увагу світу.
- Окрім того, Мєдвєдєв закликав Альянс до "покаяння" перед усім людством й видав абсурд про "злочинну організацію".
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