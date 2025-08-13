Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці в п'ятницю, 15 серпня. Переговори президентів пройдуть на об’єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Де розташована ця військова база та що про неї відомо – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де відбудеться зустріч Трампа та Путіна?

За даними ЗМІ, посадовці США намагалися знайти місце для зустрічі Путіна і Трампа, однак постали перед труднощами через пік туристичного сезону на Алясці та високі вимоги до безпеки.

Єдиним прийнятним містом для проведення саміту став Анкоридж, а база Ельмендорф-Річардсон на північній околиці міста відповідала всім вимогам безпеки.

Довідка. На базі Ельмендорф-Річардсон розміщені винищувачі F-22 Raptor. Об'єкт є штабом "арктичних" сил, частиною NORAD та 11-ї повітряної армії. Саме ця база відповідає за проєкцію сили в Арктиці та на Тихоокеанському напрямку.

Де розташована база Ельмендорф-Річардсон: дивіться на карті

База Ельмендорф-Річардсон у південно-центральній частині Аляски була названа на честь пілота Г'ю М. Ельмендорфа та бригадного генерала Вайлдса П. Річардсона.

Раніше вона ніколи не приймала радянських чи російських лідерів, а Дональд Трамп востаннє відвідував її аж у 2019 році.