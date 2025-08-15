Підготовка зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна включає багаторівневі переговори спецслужб, дипломатів і стратегічних центрів впливу. Обговорюються як умови припинення війни, так і можливі гарантії безпеки для сторін.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Росія прагне використати переговори для тиску на Україну та відстоювання своїх територіальних претензій. Він наголосив, що Кремль готує до зустрічі досвідчену делегацію та спеціальні методи впливу на Трампа.

Як планують переговори на найвищому рівні?

Маломуж пояснив, що підготовка подібних зустрічей починається зі створення стратегічних документів, які передаються через спеціальні канали для опрацювання та погодження. До процесу залучаються керівники розвідок і дипломатичні відомства.

Ці документи готують з боку кожної сторони, наприклад, Сполучених Штатів та Росії, і передають по каналах розвідки між директорами спецслужб. Це робиться для того, щоб подати стратегічні пропозиції і надалі узгодити їх на робочому рівні,

– зазначив він.

За його словами, після цього матеріали узгоджують з адміністраціями лідерів і стратегічними центрами, які моделюють різні сценарії. Маломуж зазначив, що під час попередніх домовленостей сторони визначають ключові теми переговорів. Серед них припинення війни в Україні, етапи зупинки обстрілів та умови безпеки для обох сторін.

Розглядаються різні сценарії, хто і куди відходить, яка система контролю та забезпечення, а також які гарантії готові надати Україні та Росії,

– пояснив він.

Він додав, що у процесі обговорюють і більш суперечливі питання: можливе визнання окупованих територій, перспективи вступу України до НАТО та обсяги міжнародної допомоги. Окремо враховують позиції третіх країн, серед яких Британія, ЄС, Китай, Індія та Туреччина.

Інструменти тиску та можливі сценарії

Маломуж наголосив, що у разі відмови Росії від конструктивних рішень США та їхні союзники повинні мати готові важелі впливу. Серед них – різке збільшення обсягів військової допомоги Україні, включно з постачанням високоточного озброєння, касетних боєприпасів і крилатих ракет.

У такій ситуації військову підтримку України потрібно посилити настільки, щоб це стало для Росії критичним аргументом,

– підкреслив він.

Він додав, що важливими інструментами також є жорсткі економічні санкції, блокування активів російських олігархів на суму понад трильйон доларів та зниження цін на нафту і нафтопродукти. Такі кроки, за його словами, мають бути узгоджені на рівні лідерів і закріплені у стратегії переговорів.

Методи впливу та ризики для переговорів

Маломуж зауважив, що Росія готує до зустрічі досвідчену делегацію та активно вивчає особисті слабкі місця Трампа. За його словами, російські спецслужби застосовують методи психологічного впливу, розроблені ще за радянських часів, щоб домогтися поступок у ключових питаннях.

Російські спецслужби досліджують його з моменту народження, знають фобії та реакції і використовують це, щоб отримати потрібні погодження,

– зазначив він.

Він наголосив, що у разі успіху Кремль намагатиметься тиснути на Київ щодо поступок у питанні територій, обмеження військової допомоги та відмови від вступу в НАТО. Саме тому, підкреслив Маломуж, важливо координувати позиції з європейськими партнерами та працювати з командою Трампа ще до початку переговорів.