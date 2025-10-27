Перемовини "конструктивні, але не прості": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом

Володимир Зеленський провів складну зустріч із Дональдом Трампом. Серед обговорених тем – можливі шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією та перспективи подальших переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Спілкування президента України та президента США було досить напруженим на тлі сенсаційної заяви Трампа про зустріч із Путіним у Будапешті найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Лавров сказав, що Путін готовий прийняти "концепцію США щодо України": що він мав на увазі

Про що говорили Зеленський із Трампом у Білому домі?

Заява Дональда Трампа про зустріч із лідером країни-агресорки підштовхнула обидві сторони до інтенсивних обговорень мирного врегулювання та можливих дипломатичних кроків. У Білому домі Зеленський і Трамп спілкувались про усі можливі шляхи мирного врегулювання війни, а також про надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Раніше, після розмови із Путіним, Трамп наголосив, що він зосереджений на швидкому закінченні війни, а Tomahawk для цього може не знадобитись.

Володимир Зеленський назвав цю зустріч "конструктивною" але дуже нелегкою.

Мої переговори з президентом Трампом стосувалися тиску на Росію. Я думаю, що він хотів чинити тиск на них, але не хотів йти на ескалацію чи закривати вікно… для дипломатії,

– зазначив Зеленський.

Важливим рішенням цієї зустрічі стала готовність Зеленського розглянути пропозицію Трампа, яку він довго відхиляв – "замороження" конфлікту по лінії фронту. Таке рішення Зеленського має стати основною для подальших перемовин.

Зустріч Зеленського і Трампа: що ще відомо?