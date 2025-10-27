Перемовини "конструктивні, але не прості": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом
- Зеленський і Трамп обговорили мирне врегулювання конфлікту з Росією, включаючи можливість "замороження" конфлікту по лінії фронту.
- Трамп не погодився надати Україні ракети Tomahawk, але санкції проти російських нафтових компаній були частиною співпраці з США.
Володимир Зеленський провів складну зустріч із Дональдом Трампом. Серед обговорених тем – можливі шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією та перспективи подальших переговорів щодо врегулювання війни в Україні.
Спілкування президента України та президента США було досить напруженим на тлі сенсаційної заяви Трампа про зустріч із Путіним у Будапешті найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.
Про що говорили Зеленський із Трампом у Білому домі?
Заява Дональда Трампа про зустріч із лідером країни-агресорки підштовхнула обидві сторони до інтенсивних обговорень мирного врегулювання та можливих дипломатичних кроків. У Білому домі Зеленський і Трамп спілкувались про усі можливі шляхи мирного врегулювання війни, а також про надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Раніше, після розмови із Путіним, Трамп наголосив, що він зосереджений на швидкому закінченні війни, а Tomahawk для цього може не знадобитись.
Володимир Зеленський назвав цю зустріч "конструктивною" але дуже нелегкою.
Мої переговори з президентом Трампом стосувалися тиску на Росію. Я думаю, що він хотів чинити тиск на них, але не хотів йти на ескалацію чи закривати вікно… для дипломатії,
– зазначив Зеленський.
Важливим рішенням цієї зустрічі стала готовність Зеленського розглянути пропозицію Трампа, яку він довго відхиляв – "замороження" конфлікту по лінії фронту. Таке рішення Зеленського має стати основною для подальших перемовин.
Зустріч Зеленського і Трампа: що ще відомо?
Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілись 17 жовтня у Білому домі. За зачиненими дверима лідери спілкувались понад дві години, після того Зеленський заявив, що зустріч була предметною, а її результат може наблизити завершення війни.
Попри відмову Трампа надати Україні Tomahawk, Зеленський не виключає, що США ще змінять своє рішення. За його словами, співпраця із США принесла перші результати у протидії російській агресії, а саме – санкції проти двох найбільших нафтових компаній в Росії.
На зустрічі з Зеленським Трамп дав зрозуміти, що хоче швидкого завершення війни, водночас Україна відкидала ідею поступок територій Росії. Кремль також не погодився на припинення вогню на лінії фронту, наполягаючи на своїх максималістських вимогах.