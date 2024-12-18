На Печерську зґвалтували та пограбували 15-річну дівчинку: у Києві судитимуть двох рецидивістів

У Києві двоє чоловіків зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину. Раніше зловмисники вже були судимі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

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Що відомо про злочин у Києві

Слідство встановило, що двоє раніше судимих чоловіків – 41 та 29 років у недобудові на Печерську, із застосуванням погроз та насильства, вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини. Після цього вони відібрали у дитини телефон – Iphone 12.

Зазначимо, що 29-річний чоловік з 2011 року судами Луганської області був 5 разів засуджений за крадіжки. Його 41-річний спільник був засуджений на Донеччині за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень,

– пишуть у прокуратурі.

Обох чоловіків вже затримали. Наразі вони перебувають під вартою без можливості внести заставу.

Зловмисник, причетний до злочину / фото Київської міської прокуратури

Спільник, причетний до злочину / фото Київської міської прокуратури

До суду скеровано обвинувальний акт у зґвалтуванні та грабежі, вчиненому повторно групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).