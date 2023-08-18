На Рівненщині засновник храму тривалий час розбещував 12-річну дівчинку

Дівчинка сама розповіла батькові про свої "стосунки" з 59-річним чоловіком. Батько потерпілої у свою чергу звернувся по допомогу до юристів.

Подія сталася в одному з міст Рівненської області. Саме там засновник релігійної церкви розбещував 12-річну дівчинку протягом тривалого часу.

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Відвозив дівчинку до новобудови

Щоразу зловмисник відвозив дитину до новообудови, де вчиняв над нею дії сексуального характеру. Втім, дівчинка переконує, що все відбувалося за її власною згодою. Адвокати порадили батькові потерпілої звернутися до правоохоронців, що той негайно і зробив. У той же день кривдника затримали.

"Насильство за згодою"

"Церковнику" повідомили про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Також йому вже обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на 60 діб без визначення розміру застави. Наразі ще проводиться низка судових експертиз речей, які знайшли на місці злочину. Засновнику храму загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Навіть, якщо дівчина справді давала свою згоду на сексуальні стосунки, чоловік однаково не омине покарання. Адже в Україні вік сексуальної згоди – 16 років. Саме в цьому віці людину вважають спроможною свідомо погодитися на сексуальні зносини з іншою особою.

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