Андрій Нєбитов розповів, що чоловік користувався можливістю усамітнитися з онукою. Коли це відбувалося, дід примушував дівчинку до статевого акту.

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Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини,

– мовиться у повідомленні.

Чоловіка вже затримали. Наразі він перебуває у СІЗО. За скоєний злочин горе-дідові загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Хмельницькій області діда засудили за сексуальне насильство над онукою

На Хмельниччині 67-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. Усе тому, що горе-дід намагався зґвалтувати свою онуку у день її 11-річчя. Чоловік покликав до себе дівчинку, щоб привітати її з Днем народження. Він збирався дати їй гроші. Коли онука прийшла, чоловік вчинив сексуальне насильство. Правоохоронців викликала мама дівчинки, яка зайшла до кімнати.