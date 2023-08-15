Андрей Небитов рассказал, что мужчина пользовался возможностью уединиться с внучкой. Когда это происходило, дед принуждал девочку к половому акту.

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Во время проведения ряда неотложных обысков по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка,

– говорится в сообщении.

Мужчину уже задержали. В настоящее время он находится в СИЗО. За совершенное преступление горе-деду грозит до 15 лет лишения свободы.

В Хмельницкой области деда осудили за сексуальное насилие над внучкой

В Хмельнитчине 67-летний мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы. Все потому, что горе-дед пытался изнасиловать свою внучку в день ее 11-летия. Муж позвал к себе девочку, чтобы поздравить ее с Днем рождения. Он собирался дать ей деньги. Когда внучка пришла, мужчина совершил сексуальное насилие. Полицейских вызвала мама девочки, которая вошла в комнату.