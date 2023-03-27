Пробачення не буде, – батько зґвалтованої на Закарпатті дівчини збирається йти до кінця

Батько зґвалтованої на Закарпатті дівчинки, Віктор, вперше публічно прокоментував скандальне рішення Воловецького суду. Він розповів про наміри своєї родини.

Чоловік наголосив, що буде до останнього боротися за те, щоб винуватцям обрали належне покарання. Він буде вимагати максимального строку для ґвалтівників.

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Батько вимагатиме максимального покарання для гвалтівників

Я хочу йти далі в цій справі, поки не буде справедливого вироку. На місці нічого не залишається, продовжуємо боротись за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку, –

сказав Віктор.

На ключове запитання, яке збурило всю країну, чому змінили кваліфікацію злочину, Віктор відповів так: "Вирішили, що не було втручання в дитину, були сексуальні дії без проникнення".

"До нас були звернення від тієї сторони з проханням вибачити. Підходили до мене з проханням вибачити. Пробачення не буде, все буде до кінця, в суворому порядку, по максимуму. Я збираюсь їхати з донькою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", – додав він.

Чому справа не набувала розголосу

Також в коментарі Укрінформу чоловік зазначив, що справа, що стосується його доньки та тяглася із серпня 2021-го року, не набувала розголосу, бо суд (оскільки підсудні – неповнолітні) відбувався у закритому режимі. Після винесення вироку 23 березня, завдяки розголосу та суспільному резонансу, на справу є реакція влади та правоохоронних органів.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що прокуратура оскаржить вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо трьох неповнолітніх, які зґвалтували 14-річну дівчину.

У відомстві зазначають, що наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили, прокуратура оскаржуватиме його у встановленому законом порядку. В ОГП наголосили, що органи прокуратури вживатимуть усіх заходів для захисту прав постраждалої та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у скоєнні злочину.

Що відомо про зґвалтування дівчини на Закарпатті