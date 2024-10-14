Суддя, яка відпустила ґвалтівників 14-річної дівчинки на Закарпатті, прагне підвищення, – ЗМІ

Серед суддів Закарпатського апеляційного суду може опинитися Оксана Софілканич. Наразі жінка працює суддею Воловецького районного суду та відома низкою скандальних рішень.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Він емоційно написав "Відпускаєш ґвалтівників – ідеш на підвищення". Мова про випадок зі зґвалтуванням підлітки.

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Чому Оксана Софілканич – скандальна суддя

Скандальна суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка відпустила ґвалтівників 14-річної дівчинки, намагається пробитись в судді Закарпатського апеляційного суду. Суддя, яка дозволила братам-ґвалтівникам Гафинець та Михайлу Траньовичу уникнути в'язниці за групове зґвалтування неповнолітньої дівчинки, – саме сьогодні, 14 жовтня, складає тести з кримінальної спеціалізації, аби отримати підвищення – стати суддею Закарпатського апеляційного суду,

– написав Глагола.

Про бажання Софілканич просуватися кар'єрними сходинками стало відомо ще наприкінці лютого. Тоді Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала список охочих працювати в апеляційному суді.



Прізвище Оксани Софілканич серед учасників конкурсу / Скриншот із сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Віталій Глагола також висвітлив цю подію, написавши, що Софілканич "здобула сумнівну репутацію завдяки своїм резонансним рішенням, зокрема звільненню від покарання ґвалтівників 14-річної дівчинки та виправданням голови одного з ОТГ на Закарпатті, якого обвинувачували у хабарництві".

Що відомо про групове зґвалтування школярки на Закарпатті

Злочин стався ще 24 серпня 2021 року в селі Верхні Ворота. Ґвалтівники були у дружніх стосунках з дівчиною й скористалися цим, заманивши у підвал. Там її вдарили і зґвалтували, до того ж усе знімали на камеру. Згодом відео виклали в ютуб і показали однокласникам.

Дівчина кілька тижнів мовчала, бо їй було соромно та страшно. Коли подія набула розголосу, бабуся школярки викликала поліцію.

Оксана Софілканич присудила ґвалтівникам по п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, замінивши його на умовний термін. Вони відбулися іспитовим терміном на два роки і виплатою моральної шкоди.

Вирок обурив усю країну. Люди не приховували своїх емоцій у соцмережах – і суддя навіть скаржилася на втручання в свою діяльність через дописи користувачів на фейсбуці.

В кінці березня 2023 року Софілканич не вийшла на роботу – нібито через хворобу. Після лікарняного взяла тривалу відпустку. Але вже 17 квітня на неї знову почали розподіляти судові справи.