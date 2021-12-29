Зґвалтував та вбив пенсіонерку: на Буковині через 13 років засудили злочинця

У Чернівцях апеляційний суд скасував виправдувальний вирок буковинцю. Ще у 2008 він зґвалтував та вбив літню односельчанку, однак протягом 13 років залишався на волі.

Коли молодик скоїв злочин, йому було всього 22 роки. Напередодні він повернувся із заробітків до рідного села Ломачинці.

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Зґвалтував пенсіонерку

П'яний чоловік вночі повертався додому після зустрічі з друзями. Він зайшов у помешкання 65-річної сусідки. Хотів вступити з нею у статеві стосунки.

Жінка опиралась. Натомість зловмисник вдарив її в обличчя та зґвалтував. Після цього буковинець перерізав жінці горло ножем та втік. Вже через 3 дні він виїхав з України. Тривалий час йому вдавалось переховуватись від правосуддя.

На тілі жінки були численні рани

Мертву сусідку знайшли вранці, вона була напівоголеною. Експертиза встановила, що жінка померла на місці від сильної кровотечі із рани на шиї. Крім цього, на тілі були множинні ушкодження: переломи ребер, синці та колото-різані рани.

Вбивцю визнали невинним

Новоселицький районний суд Чернівецької області виправдав чоловіка. Мовляв, провину не довели. Той запевняв, що мав добровільні статеві стосунки із жінкою протягом 8 років.

Однак колегія суддів Чернівецького апеляційного суду з таким висновком суду першої інстанції категорично не погодилася.

Через 13 років зловмисника таки покарали

Так, лише через 13 років вже 35-річного буковинця покарали. За цей час він навіть встиг одружитися та завести дітей.

У жовтні 2019 року чоловіка затримали. Молекулярно-генетичний аналіз ДНК підтвердив його причетність до давніх злочинів.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Хоча зловмисник свою провину так і не визнав.