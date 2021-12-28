Чоловіка затримали вже наступного дня після вбивства. Спочатку йому ніхто не вірив, хоч він і не приховував смерть дружини.

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Чоловік зізнався про вбивство колегам дружини

Затриманий чоловік українки розповів, що дружина пішла спати після того, як відмовилася від сексу. Після цього кривдник схопив ніж і 4 рази встромив у свою дружину. Один з ударів потрапив у серце. Це і призвело до миттєвої смерті.

Довідка. Загиблу звали Наталія Киричок. Вона мешкала в Італії останні 20 років.

Після вбивства чоловік вирішив прогулятись уранці із собакою. Пізніше він самостійно вирішив розповісти про смерть дружини знайомому. Той йому не повірив.

Після цього 80-річний зловмисник зателефонував на роботу дружини – у ресторан. Він сказав, що дружина не прийде на роботу, бо він її вбив. Лише після цього до будинку приїхала поліція та виявила тіло у крові.

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Правоохоронці вже взяли чоловіка під варту. Йому оголосили підозру у скоєнні злочину, проте його адвокати хочуть наполягти на проведенні психіатричної експертизи. Мовляв, правники хочуть вибудовувати захист на "раптовому нападі, який виник у результаті відмови від статевого акту".

Сімейні вбивства: останні новини

В Одесі 26-річний місцевий мешканець убив дружину свого батька під час сварки. Пасинок схопив кухонного ножа і двічі вдарив 49-річну мачуху в шию.

На Львівщини 40-річний чоловік жорстоко вбив свою вагітну дружину. Після цього він намагався накласти на себе руки.

На Чернігівщині чоловік на очах в дітей убив їхню матір і з того часу переховувався. Його майже через місяць знайшли родичі покійної.

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