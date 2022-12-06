Крим – найвразливіша військова ціль у системі російських військ, – Піонтковський

Крим наразі є найвразливішою військовою ціллю у системі російських окупаційних військ. Тож ті, хто пропонують для закінчення війни повернути під контроль України все, окрім півострова, а його на певний час залишити питанням для перемовин, помиляються у тому, як далі розвиватимуться події.

Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, наступні плани українського війська вже є більше ніж зрозумілими. Мова йде про деокупацію Мелітополя та вихід нашої армії на узбережжя.

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Крим – наступний

Це, своєю чергою, перетворить Крим та окуповану територію Півдня у величезний Кримсько-Херсонський котел, єдиною ниточкою зв'язку якого з зовнішнім світом залишиться Кримський міст, що також щасливо знищиться.

Піонтковський наголосив, що це – найочевидніша перспектива наступного етапу воєнних дій, і що найцікавіше, це розуміють і в російському генштабі. Доказом цього є вал повідомлень про можливий вихід окупаційних військ з Запорізької АЕС, при чому вони поступають з багатьох російських джерел і ніким не спростовуються.

На його думку, з військової точки зору це пояснюється дуже просто – у контексті цих оперативних планів українського військового керівництва той контингент, який є на ЗАЕС, потрапить в оточення на першому ж етапі озвученої операції. Фактично він опиниться у тій же ситуації, у якій ворог був на правому березі Дніпра в районі Херсона.

Це у Росії також розуміють, тому й готують відвід військ, але роблять це, так би мовити, на випередження, щоб не вигадувати вчергове про "жест доброї волі", "перегрупування" чи "непросте рішення". Тут усе подадуть як домовленість з МАГАТЕ, тобто "жест доброї волі" не щодо України як ворога, а щодо всього людства, щоб ліквідувати загрозу ЗАЕС.

Це якраз зайве свідчення того, що у Москві, у генштабі все розуміють. Ми ж знаємо, що не на Перекопі, а в самому Криму зводяться обороні фортифікаційні лінії,

– підсумував Піонтковський.

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