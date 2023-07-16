Чому у Росії звільнили генерала Селіверстова: в ISW проаналізували можливі причини

У Росії звільнили ще одного генерала Владіміра Селіверстова. Причина – наразі невідома, але це могло бути пов’язано з репутацією Селіверстова, який виступав від імені своїх солдатів.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що Селіверстов був командиром тульської 106 дивізії ВДВ.

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Можливі причини відсторонення Селіверстова

Нагадаємо, що у квітні родичі мобілізованих, які служать у 137-му полку ВДВ, звернулися до Путіна, губернатора Тульської області Олексія Дюміна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо поганих умов і відсутності постачання в частині. Голосне невдоволення умовами в районах, де російські війська обороняються від українських контрнаступальних операцій, могло спонукати Селіверстова звернутися до російського військового командування, що могло сприяти його звільненню.

ISW не знайшло підтвердження звільнення Селіверстова, але російські повідомлення про звільнення повторюють схему, подібну до попередніх заяв про зміни командування, які виявилися правдивими.

До того ж звільнення Селіверстова може бути частиною триваючої чистки непідпорядкованих командувань російським військовим командуванням і може свідчити про те, що "корозія" російського командування в Україні прискорюється.

До речі, російське військове командування нещодавно звільнило Івана Попова після того, як він намагався обійти начальника генштабу Росії Герасимова і надіслати свої скарги на ситуацію на заході Запорізької області безпосередньо Путіну. Повідомляється, що скарги Попова були зосереджені на відсутності ротації його військ. Також Попов скаржився на значні втрати та відсутність ефективних контрбатарейних можливостей.

Ці проблеми, ймовірно, впливають на російські війська на всьому ТВД в Україні, і повідомлення про звільнення Селіверстова лише через чотири дні після повідомлень про звільнення Попова свідчать про те, що російське командування могло звільнити Селіверстова з подібних причин,

– вважають експерти.

В ISW зазначили, що звільнення Селіверстова свідчить про те, що в російському військовому керівництві існує глибока стурбованість системою командування в Україні. Виклики Попова, російського командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського та глави "Вагнера" Євгена Пригожина щодо влади Герасимова та Шойгу створили прецедент непідпорядкування, який може вичерпати підтримку російського військового командування серед вищих офіцерів.

Російські джерела стверджували, що 106-та дивізія ВДВ тісно діяла разом із силами "Вагнера" в січні 2023 року, коли їхній наступ на Бахмут посилився, і Герасимов та його філії можуть розглядати Селіверстова як офіцера у ворожому таборі через його стосунки з "Вагнером" і Теплинським.

До того ж російські сили також стверджували, що Селіверстов регулярно протидіяв командуванню колишнього командира ВДВ і близького партнера Герасимова генерал-полковника Андрія Сердюкова під час російського наступу на Київ на ранніх етапах повномасштабного вторгнення. І, можливо, зарекомендував себе як відомий командир, який виступає проти Герасимова.

Нагадаємо, що нещодавно начальник російського генштабу звільнив генерал-майора Івана Попова. Таке рішення неабияк обурило військове командування ворога. Розвідка Великої Британії вказала на цікавий нюанс. Очевидно, що його звільнили через висловлення занепокоєння, а не нібито погану роботу.