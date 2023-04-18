Звільнення з військової служби під час дії воєнного стану: Лубінець назвав умови

Військовослужбовці під час дії воєнного стану можуть звільнитися з військової служби. Згідно з українським законодавством, для цього існують декілька підстав.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, у яких випадках військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. За його словами, існує 4 підстави для звільнення.

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На яких підставах можна звільнитися з армії

Згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", звільнитися з військової служби під час воєнного стану можна у наступних випадках:

у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Звільнитися зі служби за сімейними обставинами можуть як чоловіки, так і жінки. Цей пункт містить у собі декілька підстав, які дозволяють звільнитися зі служби.

Першочергово, під час воєнного стану можуть звільнитися військовослужбовці з дітьми у наступних випадках:

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади та інше;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Військовослужбовці жінки можуть також звільнитися зі служби у випадку вагітності або перебуванні у декретній відпустці, які доглядають дитину до 3 років.

Також існує декілька випадків, коли військовослужбовці можуть звільнитися зі служби у лавах армії на підставі догляду за хворими особами чи з інвалідністю. До таких категорій відносять:

осіб, які здійснюють постійний догляд за дружиною, чоловіком, дитиною чи батьками. Це підтверджується відповідним медичним висновком;

осіб, які постійно доглядають чи є опікунами людей з інвалідністю I – II групи.

Чи посилюватимуть мобілізацію в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі в країні не посилюватимуть мобілізацію. По-перше, план мобілізації, який затвердив Генштаб ЗСУ, досі не завершено.

Однією з причин також є і навчання військовослужбовців, а на це необхідно немало часу. На початку повномасштабного вторгнення основний, найбільший удар прийняла та витримала регулярна армія. Люди, які вже служили в армії та мали відповідний досвід.

Нині Генштаб справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках.