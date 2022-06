Звільнити землю та прийти до перемоги – національна мета України, – Зеленський

Вже 4 місяці триває війна Росії проти України. Сьогодні кожен громадянин нашої країни повинен докладати максимум зусиль, аби пришвидшити нашу перемогу та звільнити землю від російських загарбників.

На цьому наголосив Володимир Зеленський. Відповідний меседж президента з'явився у його телеграм-каналі. Окрім заклику, він опублікував фото із сьогоднішніми героями – військовим, комунальниками, пожежниками та волонтерами.

Зеленський закликав щодня працювати для наближення перемоги

Президент переконаний: чим більше сил ми спрямуємо на здолання ворога, тим швидшою буде наша перемога.

Звільнити нашу землю і прийти до перемоги – це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо,

– наголосив президент України.



Зеленський розповів, що потрібно робити українцям, аби пришвидшити перемогу / Фото Wojciech Grzedzinski for Washingtonp Post



Раніше, на 103 день повномасштабної війни, Зеленський закликав продовжувати інформаційну боротьбу, адже чим більше у світі говоритимуть про Україну, тим швидше вдасться перемогти російських окупантів.

Зеленський про 4 місяці протистояння

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, минуло вже 4 місяці. Саме стільки часу українці протистоять російським окупантам. Цього дня Зеленський звернувся до українців із особливими словами. Президент наголосив, що за час протистояння ми стали країною в берцях, танках, літаках і кораблях. Сьогодні Україна – країна в окопах і бомбосховищах. Це все, за його словами, змінило наш уклад, але не світогляд. Так само не змінилася наша мета.

Напередодні Володимир Зеленський виступив перед учасниками музичного фестивалю Glastonbury, який щороку проходить у Великій Британії. Він наголосив, що українці теж хотіли б насолоджуватись літом, однак цю можливість вкрала Росія.

Зеленський переконаний, що Гластонбері – це місце з найбільшою концентрацією свободи. Тому він попросив розділити це почуття з усіма, чия свобода зараз під загрозою, тобто з тими, хто страждає від російських атак.

