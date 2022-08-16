Чергова моторошна знахідка на Київщині: окупанти розстріляли родину з 5-річною дівчинкою

На Київщині знайшли автомобіль, який російські окупанти обстріляли під час вторгнення у регіон. У машині було тіло 58-річного чоловіка.

Правоохоронці 15 серпня знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Що відомо про трагедію

За словами Нєбитова, автомобіль 58-річного жителя Бучанщини та його сім‘ї загарбники обстріляли наприкінці лютого. Мирні мешканці намагались евакуюватись з окупованого району Київської області.

Трагедія трапилась на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця.

Внаслідок розстрілу автівки, загинули голова родини, його дружина та старший 17-річний син. Куля потрапила в голову і 5-річній Анастасії, дитину дивом врятували лікарі.

Ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї родини, 15 серпня ми знайшли і оглянули третє тіло,

– наголосив Нєбитов.

Він зазначив, що це ще один кривавий воєнний злочин армії росії.



Авто обстріляли окупанти / фото Андрій Нєбитов



У машині знайшли тіло загиблого чоловіка / фото Андрій Нєбитов

Звірства окупантів на Київщині

російські війська у березні тимчасово окупували деякі населені пункти в Київській області.

Під час окупації Бучі на Київщині загарбники організували катівню в дитячому таборі. Там окупанти жорстоко страчували мирних людей.

Тіла мирних людей, яких російські військові вбили під час тимчасової окупації, продовжують виявляти. У липні Андрій Нєбитов інформував, що виявлено 1 346 тіл вбитих цивільних людей. Більшість мирних людей вбиті з вогнепальної зброї.

Досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб. У поліції вважають, що частина людей, яких досі не можуть знайти, на жаль, загинули.

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