Зволікання з передачею Україні важкого озброєння може призвести до відставки Шольца, – Spiegel

Нерішуча позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца може коштувати йому посади. Політик чує критику навіть від власної коаліції, а не лише від опозиції.

Крім того, лідер німецької опозиції Мерц тепер може створити проблеми для канцлера, поданням ініціативи в Бундестазі.

Варте уваги Майже 21 000 тисяча вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Нова загроза для кар'єри Шольца

Фактично це питання виглядає наступним чином: чи мають депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу ініціювати розгляд на пленарному засіданні пропозицію щодо надання важкого озброєння для України.

Дискусії про вклад Німеччини в озброєння Україні останнім часом набирають обертів. Адже навіть представники партій, які входять до коаліції, все частіше висловлюють своє невдоволення діями чинного канцлера ФРН.

Водночас враховуючи новий наступ Російської Федерації, потреби України у зброї стають ще більш нагальними. Лідер профспілкової парламентської групи Йоган Вадепхул, який відповідає за зовнішню та оборонну політику, заявив про намір підтримати федеральний уряд у цій кризі.

Проте він додав, якщо Шольц й надалі буде виступати проти постачання важкого озброєння для України, то канцлер повинен очікувати відповідної заявки від фракції Християнського демократичного союзу уже в найближчий тиждень.

Позиція Шольца та глава опозиції

Наразі все вказує на те, що Олаф Шольц й надалі буде дотримуватися своєї попередньої позиції щодо постачання зброї для України. Перший парламентський менеджер фракції "Союз" Торстен Фрей додав, що для них надважливо, що Німеччина відмовилася від свого "небажання" щодо постачання зброї для України. За його словами, натяк Шольца про те, що українські військові не зможуть впоратися зі зброєю, яку просять, самовпевнений.

Видання Spiegel також повідомляє, що питання про надання Україні важкої зброї планують обговорити вже наступного тижня за участі топових представників союзних партій Німеччини, а також політиків у Бундестазі. Однак остаточне рішення буде ухвалювати глава фракції.

Очільник німецької опозиції Фрідріх Мерц заявив канцлеру, що союзна фракція "не скаржиться на дрібниці" через оголошену Шольцом зміну епохи й підтримає основний курс.

Майжегромадян Німеччини незадоволені діями канцлера Олафа Шольца . Задоволені роботою канцлера. Це найвищий показник з моменту його приходу до влади – 8 грудня 2021 року.

Spiegel пише, що ця заява – це очевидна відмова від класичної політики опозиції. Тоді як подання фракцією "Союз" своєї ініціативи означатиме розрив із колишнім курсом чи навіть стане своєрідним сигналом до падіння канцлера. Варто додати, що з врахуванням критики щодо дій Шольца серед його соратників не можна виключати, що запит України на отримання зброї має шанси отримати більшість голосів у Бундестазі.

Цікаво – Арестович про сценарій на найближчий час: дивитися відео