Відповідне соціологічне опитування провела соцслужба INSA на замовлення найбільшого німецького друкованого видання Bild am Sonntag.

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Зазначається, що 49% опитаних – невдоволені роботою Олафа Шольца, а 38% – задоволені.

За попередніми даними, це найбільший показник невдоволення його діяльністю з моменту вступу на посаду Шольца 8 грудня 2021 року.

Щодо федерального уряду Німеччини: 55% німців незадоволені його діями, 35% учасників опитування мають позитивне ставлення.

На виборах у вересні минулого року Соціал-демократична партія вперше за 16 років змогла перемогти блок ХДС/ХСС. Владна СДПН поступається позиціями консерваторам на 1 відсоток.

Так, СДПН має 25% вподобань, а консерватори – 26%.

Також "Зелені", які наразі входять у коаліцію, покращили свої позиції на 1 процентний пункт і мають 17% підтримки.

Зокрема, про результати ще двох партій – правих та лівих: "Альтернатива для Німеччини" – 10% (мінус 1 процентний пункт), Ліві – 5%.

Опитування було проведено серед 1002 респондентів.

Раніше повідомлялось, що німці критикують дії канцлера Шольца останнім часом, оскільки той показує свою нерішучість стосовно запровадження енергетичного ембарго проти Росії, а також вагається у наданні зброї для Україні.

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