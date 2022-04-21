Промедление с передачей Украине тяжелого вооружения может привести к отставке Шольца, – Spiegel

Нерешительная позиция канцлера Германии Олафа Шольца может стоить ему должности. Политик слышит критику даже от своей коалиции, а не только от оппозиции.

Кроме того лидер немецкой оппозиции Мерц теперь может создать проблемы для канцлера, представлением инициативы в Бундестаге.

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Новая угроза для карьеры Шольца

Фактически этот вопрос выглядит следующим образом: должны ли депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза инициировать рассмотрение на пленарном заседании предложение о предоставлении тяжелого вооружения для Украины.

Дискуссии о вкладе Германии в вооружение Украине в последнее время набирают обороты. Ведь даже представители входящих в коалицию партий все чаще выражают свое недовольство действиями действующего канцлера ФРГ.

В то же время, учитывая новое наступление Российской Федерации, потребности Украины в оружии становятся еще более неотложными. Лидер профсоюзной парламентской группы Иоганн Вадепхул, отвечающий за внешнюю и оборонную политику, заявил о намерении поддержать федеральное правительство в этом кризисе.

Однако он добавил, если Шольц и дальше будет выступать против поставок тяжелого вооружения для Украины, то канцлер должен ожидать соответствующей заявки от фракции Христианского демократического союза уже в ближайшую неделю.

Позиция Шольца и глава оппозиции

Сейчас все указывает на то, что Олаф Шольц и дальше будет придерживаться своей предыдущей позиции по поставке оружия для Украины. Первый парламентский менеджер фракции "Союз" Торстен Фрей добавил, что для них важно, что Германия отказалась от своего "нежелания" по поставкам оружия для Украины. По его словам, намек Шольца о том, что украинские военные не смогут справиться с оружием, которое они просят, самоуверенный.

Издание Spiegel также сообщает, что вопрос о предоставлении Украине тяжелого оружия планируют обсудить уже на следующей неделе с участием топовых представителей союзных партий Германии, а также политиков в Бундестаге. Однако окончательное решение будет принимать глава фракции.

Глава немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил канцлеру, что союзная фракция "не будет жаловаться на мелочи" из-за объявленной Шольцом смены эпохи и поддержит основной курс.

Почтиграждан Германии недовольны действиями канцлера Олафа Шольца . Удовлетворены работой канцлера. Это самый высокий показатель с момента его прихода к власти – 8 декабря 2021 года.

Spiegel пишет, что это заявление – очевидный отказ от классической политики оппозиции. В то время как представление фракцией "Союз" своей инициативы будет означать разрыв с прежним курсом или станет своеобразным сигналом к падению канцлера. Стоит добавить, что с учетом критики действий Шольца среди его соратников нельзя исключать, что запрос Украины на получение оружия имеет шансы получить большинство голосов в Бундестаге.

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