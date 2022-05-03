10 літрів в одні руки: чому ринок пального так лихорадить

Аналіз основних причини кризи на ринку пального в Україні.

Втрата імпорту

До війни, тобто, у перші два місяці 2022, Україна імпортувала А-95 з Білорусі та Литви загалом на 92 мільйони доларів.

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Те саме було і наприкінці 2021, за четвертий квартал ми завезли на 176 мільони доларів, з тієї ж Литви та Білорусі. І це тільки бензину. З дизелем ситуація аналогічна.

Зараз цей напрямок для нас закритий.

Власні потужності

Український нафтопереробний завод у Кременчуку зупинений.

Ціна

Зараз, до прикладу, – Україна почала імпорт нафтопродуктів із Польщі.

Так от, у них роздрібна вартість на кінець квітня 6,56 злотих за літр. Це 43,3 гривні за офіційним курсом.

У нас же уряд обмежує ціну на пальне, і наприкінці квітня дозволив підвищити торговельну надбавку, але все одно цінник дизпалива не має перевищувати 40,66 грн/л, а бензинів – 36,05 грн/л.

Вихід є

З того всього випливає, що за нинішніх умов бензин не може бути одночасно дешевим, і доступним!

Тому зараз питання держрегулювання має бути знятим. А для того, аби вирішити першу і другу проблему – маємо шукати, звідки імпортувати.

Найбільшим експортером нафтопродуктів у світі (УКТ ЗЕД 2710) у 2020-му році були США, які займали долю у 13%. Далі – Росія – 11%, Нідерланди – 7%, Сінгапур – 6%.

Отже, наш найпотужніший союзник, Америка – на сьогодні експортер №1 такого потрібного нам пального.

Питання логістики, звичайно, виникне. Одеський порт зачинений, тому доведеться скористатись європейським напрямком, і далі суходолом завезти.

Кажуть, що немає бензовозів та цистерн. Перевірила на офіційному сайті УЗ – зараз порожні понад 1000 вагонів-цистерн.