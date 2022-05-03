10 литров в одни руки: почему рынок горючего так лихорадит

Анализ основных причин кризиса на рынке горючего в Украине.

Потеря импорта

До войны, то есть, в первые два месяца 2022 года, Украина импортировала А-95 из Беларуси и Литвы в общей сложности на 92 миллиона долларов.

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То же было и в конце 2021 года, за четвертый квартал мы завезли на 176 миллионов долларов, из той же Литвы и Беларуси. И это только бензин. С дизелем ситуация аналогичная.

Сейчас это направление для нас закрыто.

Собственные мощности

Украинский нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге остановлен.

Цена

Сейчас, например, Украина начала импорт нефтепродуктов из Польши.

Так вот, у них розничная цена на конец апреля 6,56 злотых за литр. Это 43,3 гривны по официальному курсу.

У нас же правительство ограничивает цену на горючее, и в конце апреля позволило повысить торговую надбавку, но все равно ценник дизтоплива не должен превышать 40,66 грн/л, а бензинов – 36,05 грн/л.

Выход есть

Из всего следует, что при нынешних условиях бензин не может быть одновременно дешевым, и доступным!

Поэтому сейчас вопрос госрегулирования должен быть снят. А для того, чтобы решить первую и вторую проблему – должны искать, откуда импортировать.

Крупнейшим экспортером нефтепродуктов в мире (УКТ ВЭД 2710) в 2020 году были США, занимавшие долю в 13%. Далее – Россия – 11%, Нидерланды – 7%, Сингапур – 6%.

Итак, наш самый мощный союзник, Америка – на сегодняшний день экспортер №1 столь нужного нам горючего.

Вопрос логистики, конечно, возникнет. Одесский порт закрыт, поэтому придется воспользоваться европейским направлением, и дальше по суше завезти.

Говорят, что нет бензовозов и цистерн. Проверила на официальном сайте УЗ – сейчас пусто более 1000 вагонов-цистерн.