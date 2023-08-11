Переслідували та ображали "ви***ками": як комісії Мінкульту заважали працювати у Лаврі

Представники Мінкульту 10 серпня прибули до Києво-Печерської Лаври. Зробили вони це для того, щоб провести перевірку й опечатати певні будівлі.

Втім, їхній роботі фактично відразу намагалися перешкоджати. Відомо, що прихильники УПЦ МП блокували роботу співробітників Національного заповідника. Не минулося без розсипання образами.

Читайте також Митрополит ПЦУ оскандалився заявою про "вигадану" війну: у мережі чекають на його зустріч з СБУ

Почати роботу не змогли

За наявною інформацією, співробітники Мінкульту мали б опечатати низку споруд. Зокрема, магазини та готелі. Правда, представникам зробити огляд не вдалося. Причиною стало блокування дверей вірянами УПЦ МП.

Цікаво, що правоохоронці збоку не вплинули на ситуацію з вірянами. Оскільки провести комісію не вдалося, то в Мінкульті вирішили опечатати корпуси. Після цього планують повернутися до адміністрації Національного заповідника.

Віряни УПЦ МП не впускали представників Мінкульту / Фото "Обозревателя"

Ображали представників Мінкульту "в***дками"