Переслідували та ображали "ви***ками": як комісії Мінкульту заважали працювати у Лаврі
Джерело:"Обозреватель"
Представники Мінкульту 10 серпня прибули до Києво-Печерської Лаври. Зробили вони це для того, щоб провести перевірку й опечатати певні будівлі.
Втім, їхній роботі фактично відразу намагалися перешкоджати. Відомо, що прихильники УПЦ МП блокували роботу співробітників Національного заповідника. Не минулося без розсипання образами.
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Почати роботу не змогли
За наявною інформацією, співробітники Мінкульту мали б опечатати низку споруд. Зокрема, магазини та готелі. Правда, представникам зробити огляд не вдалося. Причиною стало блокування дверей вірянами УПЦ МП.
Цікаво, що правоохоронці збоку не вплинули на ситуацію з вірянами. Оскільки провести комісію не вдалося, то в Мінкульті вирішили опечатати корпуси. Після цього планують повернутися до адміністрації Національного заповідника.
Віряни УПЦ МП не впускали представників Мінкульту / Фото "Обозревателя"
Ображали представників Мінкульту "в***дками"
- Напруга зростала на території Києво-Печерської Лаври. Представників Мінкульту постійно переслідували, ображали та називали "в***дками". Свої дії віряни аргументували так: буцімто "захищають свою церкву."
- Тим же часом співробітники Нацзаповідника на провокації не реагували. Вони спокійно повернулися до своїх робочих місць.
- Звернімо увагу, що Мінкульт та інформаційної політики в односторонньому порядку вирішили розірвати договір з чоловічим монастирем Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Вони мали територію Лаври покинути до 4 липня. Раніше Господарський суд міста Київ відмовив УПЦ МП у доступі та проведенні богослужінь на території Лаври.
- Зауважимо, що 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Чоловічий монастир УПЦ МП повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Слід розуміти, що йдеться про приміщення Нижньої лаври.
- Якщо говорити конкретніше, то йдеться про 79 об'єктів. Звернімо увагу, що підстав для розірвання угод було достатньо. Одна з них – низка порушень. Їх комісія МКІП та Заповідник встигли виявити та зафіксувати.