Про це повідомили у Мінкульті. Днем до цього розірвання договору між заповідником та російською церквою визнали законним.
До теми Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП
Московські монахи мають повернути майно заповіднику
У Мінкульті повідомили, що суд зобов'язав монастир УПЦ повернути заповіднику майно Нижньої лаври.
Сьогодні, 10 серпня, після довгих судових слухань нарешті Господарський суд міста Києва ухвалив справедливе рішення, яким зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (Чоловічий монастир) УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом їх повернення,
– заявили у відомстві.
Мовиться про 79 об'єктів Нижньої Лаври. 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва на засіданні щодо іншої справи визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Підставою для розірвання угоди стала низка порушень, які встановили під час перевірки комісією МКІП та Заповідником.
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В Україні викривають зрадників серед священників МП: коротко
- Нещодавно правоохоронці затримали керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП. Упродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.
- Окрім цього, настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП називав ПЦУ "церквою антихриста" та "сатанинською". Йому вже повідомили про підозру.
- Також суд Кропивницького вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ МП Іосафу. Його разом із секретарем засудили за статтею про "порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, що було вчинене за попередньою змовою групою осіб".
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- 7 серпня Паша "Мерседес" вийшов на волю. Про сплату застави повідомив його адвокат.