Так, правоохоронці затримали керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП. Упродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.

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Що відомо про зрадників з УПЦ МП на Житомирщині

Як стало відомо, митрополит в агітаційних брошурах ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Загальний тираж становив майже 50 тисяч примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

Навесні 2022 року СБУ вилучила пропагандистську продукцію на Житомирщині. Через це обом зловмисникам повідомлено про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Тепер зрадникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

До речі, окрім цього, під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ МП правоохоронці викрили "ближнє коло" місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян. За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, витратили на власні потреби. Мовиться про понад 1 мільйон гривень.

На Житомирщині викрили зловмисників з УПЦ МП / фото СБУ

СБУ викриває митрополитів-зрадників