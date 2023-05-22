Відомо, що під час проведення літургій митрополит зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України. В СБУ додають, що у своїх висловлюваннях священник називав ПЦУ "церквою антихриста" і "сатанинською".

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Яка відповідальність загрожує митрополиту

За даними слідства, такими діями священник УПЦ МП ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

Таким чином, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 8500 гривень або обмеженням волі до 5 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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