Известно, что во время проведения литургий митрополит пренебрежительно высказывался по поводу Православной Церкви Украины. В СБУ добавляют, что в своих высказываниях священник называл ПЦУ "церковью антихриста" и "сатанинской".

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Какая ответственность угрожает митрополиту

По данным следствия, подобными действиями священник УПЦ МП оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика.

Таким образом, фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 8500 гривен или ограничение свободы до 5 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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