Об этом сообщили в Минкульте. Днем до этого расторжения договора между заповедником и русской церковью сочли законным.
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Московские монахи должны вернуть имущество заповеднику
В Минкульте сообщили, что суд обязал монастырь УПЦ вернуть заповеднику имущество Нижней Лавры.
Сегодня, 10 августа, после долгих судебных слушаний наконец-то Хозяйственный суд города Киева принял справедливое решение, которым обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра",
– заявили в ведомстве.
Речь идет о 79 объектах Нижней Лавры. 9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева на заседании по другому делу признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Основанием для расторжения сделки стал ряд нарушений, которые были установлены во время проверки комиссией МКИП и Заповедником.
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В Украине разоблачают предателей среди священников МП: коротко
- Недавно правоохранители задержали руководителя и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП. В течение нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр.
- Кроме того, настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ МП называл ПЦУ "церковью антихриста" и "сатанинской". Ему уже сообщили о подозрении.
- Также суд Кропивницкого впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ МП Иосафу. Его вместе с секретарем осудили по статье о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, что было совершено по предварительному сговору группой лиц".
- В свою очередь, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю 14 июля сменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста его отправили в СИЗО до 14 августа с возможностью внесения залога в размере более 33 миллионов гривен.
- 7 августа Паша "Мерседес" вышел на свободу. Об уплате залога сообщил его адвокат.