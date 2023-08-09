Министерство культуры и информационной политики выявило в ходе проверки ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником. Они и стали основанием для расторжения документа.

К теме При Паше "Мерседеса" внесли залог: его не содержат больше под стражей

Расторжение договора сочли законным

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужского монастыря) Украинской Православной Церкви.

Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью,

– сообщили в Минкульте.

Заповедник расторг Договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой 29 марта 2023 года.

"Расторжение Договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем. Министерство культуры и информационной политики Украины благодарно суду за объективное рассмотрение дела и принятое решение в интересах украинского народа!" – отметили в ведомстве.

Стоит прочесть Оперативника убил звонарь из Лавры, – экспредседатель ГУР о российских агентах в рясах