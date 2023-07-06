В четверг утром, 6 июня, в пресс-службе УПЦ Московского патриархата начали истерить из-за "незаконных действий", якобы совершаемых представителями полиции. Собственно, не понравилось "агентам ФСБ в рясах", что силовики опломбировали 69-й, 70-й и 71-й корпуса Лавры. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что происходит на территории Лавры

Следует сказать, что в 70-м корпусе святыни была резиденция предстоятеля так называемой УПЦ МП. Также страстные поклонницы этой секты решили сопротивляться полиции, поэтому правоохранителям пришлось их оттаскивать от дверей корпуса номер 69.

6 июля 2023 года по техническим причинам территория Нижней лавры Заповедника будет работать с 11:00 до 18:00. Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание,

– написали в национальном заповеднике Киево-Печерской Лавры на фоне этих событий.

Как происходит опломбирование зданий Лавры / фото прессслужбы УПЦ МП

Из сообщений пресс-службы московских попов ясно, что они сейчас находятся в истерике. Ссылаясь на "юристов", в УПЦ МП подчеркнули, что действия сотрудников полиции якобы обладают признаками "уголовного правонарушения".

Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действиям Заповедника и не становиться соучастниками преступления,

– написали в пресс-службе поповской агентуры ФСБ.

Сектанты УПЦ МП "молитвой" пытались помешать опломбированию Лавры: смотрите видео

На ситуацию уже успел отреагировать министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он опубликовал фото из монастыря, в котором долгое время "служили Богу" московские попы. На фотографиях виден, в частности, портрет русского правителя Николая II.

Комиссия Заповедника зашла на территорию Нижней лавры, провела осмотр и опечатку 3 помещений: 70, 69, 71. Полное игнорирование санитарных и противопожарных норм. Спасибо за работу команде Заповедника и правоохранителям,

– написал высокопоставленный чиновник,



Портрет Николая II в одном из зданий Лавры / Фото Ткаченко

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Отметим, что еще в марте Московский патриархат должен был освободить Лавру из-за расторжения договора аренды. Вместо того чтобы собрать вещи и уйти, "священнослужители" этой "церкви" решили подать в суд. По их словам, они не собираются самовольно покидать святыню, пока продолжается "судебный процесс".