У четвер вранці, 6 червня, у пресслужбі УПЦ Московського патріархату почали істерити через "незаконні дії", що нібито вчиняють представники поліції. Власне, не сподобалось "агентам ФСБ в рясах" те, що силовики опломбували 69-й, 70-й та 71-й корпуси Лаври. Про це інформує 24 Канал.

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Що відбувається на території Лаври

Варто сказати, що в 70-ому корпусі святині була резиденція предстоятеля так званої УПЦ МП. Також палкі прихильниці цієї секти вирішили чинити спротив поліції, тому правоохоронцям довелось їх відтягувати від дверей корпусу номер 69.

6 липня 2023 через технічні причини територія Нижньої лаври Заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння,

– написали у Національному заповіднику Києво-Печерської Лаври на тлі цих подій.

Як відбувається опломбовування будівель Лаври / фото пресслужби УПЦ МП

З повідомлень пресслужби московських попів зрозуміло, що вони зараз перебувають в істериці. Посилаючись на "юристів", в УПЦ МП наголосили, що дії працівників поліції нібито мають ознаки "кримінального правопорушення".

Адвокат монастиря закликав правоохоронні органи не сприяти протиправним діям Заповідника та не ставати співучасниками злочину,

– написали в пресслужбі попівської агентури ФСБ.

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На ситуацію вже встиг відреагувати міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він опублікував фото з монастиря, у якому тривалий час "служили Богу" московські попи. На світлинах видно, зокрема, портрет російського імператора Миколи II.

Комісія Заповідника зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування 3-х приміщень: 70, 69, 71. Повне ігнорування санітарних та протипожежних норм. Дякую за роботу команді Заповідника та правоохоронцям,

– написав високопосадовець,



Портрет Миколи II в одній з будівель Лаври / Фото Ткаченка

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Зазначимо, що ще в березні Московський патріархат повинен був звільнити Лавру через розірвання договору оренди. Замість того, аби зібрати речі та піти геть, "священнослужителі" цієї "церкви" вирішили подати до суду. За їхніми словами, вони не збираються самовільно покидати святиню, допоки триває "судовий процес".